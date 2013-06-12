В зарафшанском хокимияте обсудили вопросы защиты прав потребителей

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в здании хокимията города Зарафшан прошел "круглый стол" на тему "Постоянное содействие обществам по защите прав потребителей", в котором приняли участие представители местных органов самоуправления граждан, руководители учреждений и предприятий города, представители обществ по защите прав потребителей Узбекистана.

За "круглым столом" была рассмотрена работа учреждений здравоохранения, связи и коммунальных служб города по оказанию услуг населению. Особое внимание было уделено имеющимся некоторым недостаткам в этих сферах и путям их устранения.

Участники мероприятия ознакомились с деятельностью первичных организаций обшеств по защите прав потребителей, созданных при Зарафшанском академическом лицее и медико-санитарной части Центрального рудоуправления НГМК, получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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