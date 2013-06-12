В Навои прошел областной этап смотра консультантов сходов граждан

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня во дворце культуры "Фархад" прошел областной этап смотра-конкурса "Лучший консультант сходов самоуправления граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания", инициированный республиканским благотворительным фондом "Махалля".

В смотре приняли участие 10 консультантов - победителей районных и городских этапов конкурса. Участники конкурса соперничали по таким направлениям как работа с документацией, в знании Законов Узбекистана "Об органах самоуправления граждан" и "О выборах председателей (аксакалов) и консультантов сходов самоуправления граждан", принятых в новой редакции.

В торжественной церемонии награждения победителей смотра-конкурса приняли участие заместитель хокима Навоийской области, председатель Комитета женщин Анора Бобомуродова и председатель областного отделения благотворительного фонда "Махалля" Нормурод Исоков.

По итогам конкурса, первое место и звание "Лучший консультант схода граждан по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания" присвоено консультанту махали "Мустакиллик" Учкудукского района Хулкар Аскаровой, она же будет представлять Навоийскую область на республиканском этапе конкурса. Второго места удостоена консультант махали "Хасанча" Кызылтепинского района Мохигул Кудратова, третьей стала консультант из махали имени Мирзо Улугбека Хатырчинского района Нилуфар Маматова. Под бурные аплодисменты зрителей, победителям и участницам конкурса вручены цветы, грамоты и ценные подарки организаторов конкурса.

УЗИНФОРМ