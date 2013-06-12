Победа осталась за самаркандскими файтерами

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. 10 июня в городе Самарканде завершился республиканский чемпионат по боям серии Ка-1, организованный областным клубом профессиональных восточных единоборств. В нем приняли участие и боролись за звание чемпиона Узбекистана свыше 150 бойцов со всей страны.

На чемпионате честь Самаркандской области защищали Ф.Шукуров, Р.Бойназаров, Т.Низомиддинов и О.Солеев. Отличились своим мастерством также спортсмены из Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Бухарской областей и города Ташкента.

По итогам состязаний первое место заняла команда Самаркандской области. Второе и третье места заняли команды города Ташкента и Кашкадарьинской области. Победители будут готовиться к чемпионату мира, намечаемому в Латвии.

УЗИНФОРМ