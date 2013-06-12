"Молодежь – важное звено в укреплении семьи"

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 11 июня в фермерском хозяйстве "Ниез" Тайлокского района Самаркандской области состоялось мероприятие, организованное по инициативе районного Комитета женщин и ОДМ "Камолот".

В нем приняли участие члены фермерского хозяйства, представители ОДМ "Камолот", фонда "Махалля", молодежные "крылья" политических партий района. Цель мероприятия заключалась в повышении социальной активности молодежи, призыве их к сохранению семейных ценностей.

В ходе мероприятия представители Комитета женщин разъяснили присутствующим необходимость воспитания в молодежи чувства уважения и любви к семье. Отмечена необходимость в доведении до молодых людей того, что сохранение крепких семейных отношений является одной из основных целей в жизни человека.

В конце встречи членам фермерского хозяйства рассказано о правилах соблюдения здорового образа жизни в семье.

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