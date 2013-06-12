В наманганской школе открылся летний лагерь

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. В понедельник, 10 июня, в школе № 1 Намангана состоялось открытие летнего лагеря для детей из малообеспеченных семей. 100 ребят из начальной школы в течение 10 дней будут не просто отдыхать, а проводить время с пользой для дела.

В программу отдыха, как сказала его начальник, учительница этой школы Ирина Арутюнянц, включены самые разнообразные мероприятия – посещение парка имени Бабура, краеведческого музея, бассейна в областном центре. Помимо этого, в течение дня ребята не просто отдыхают, а занимаются в кружках английского языка, музыки, посещают библиотеку, участвуют в конкурсе чтецов и "Веселых стартах", организован просмотр детски фильмов.

В лагере организовано трехразовое питание – завтрак, обед и полдник, днем ребята, благодаря организованному месту для отдыха спят.

"В нашей школе ранее не открывались летние лагеря, у нас нет большого опыта в этом деле, но родители с большой радостью восприняли идею открытия лагеря. Ведь не все они в летние дни могут выехать куда-то за город или отправить ребенка в лагерь, тем более ребят начальных классов. А здесь детвора весь день проводит в играх, занятиях, каких-то конкурсах, а ночевать ребята возвращаются домой. Мы с большой тщательностью подошли к разработке плана мероприятия, чтобы дети проводили досуг интересно и поучительно", – говорит директор школы № 1 Тамара Ганиева.

В эти дни пришкольные лагеря открылись и при других школах Намангана – №№ 17, 26, 37, 39, 45, 49, 53 и 57.

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