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Комила Рузиматова стала лучшим консультантом СГМ в Наманганской области
12.06.2013 16:29

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 июня. /УЗИНФОРМ/. Консультант СГМ "Шарк" Туракурганского района Наманганской области Комила Рузиматова стала победительницей конкурса консультантов махаллей. Она будет представлять область на республиканском этапе.

Итога областного этапа смотра-конкурса консультантов сходов граждан махаллей по вопросам религиозного просвещения и духовно-нравственного воспитания, организованного фондом "Махалля", Комитетом женщин Узбекистана, общественным движением молодежи "Камолот", а также министерствами внутренних дел, народного образования и Республиканским центром духовности, были подведены в Наманганском областном хокимияте вчера.

Всего в творческом и одновременно профессиональном соревновании приняло участие 12 консультантов махаллей – победителей городского и районных этапов.

"Наша махалля "Шарк" – самая большая по территории и по количеству населения в районе. В ней проживают более 6000 человек, их которых более 35 % – женщины, 1600 несовершеннолетних. И к каждому нужно найти свой подход, особые слова в общении. Работаем мы в тесном контакте с коллективом учителей школы № 1, расположенной на территории нашей махалли, с самими ребятами. Организуем встречи с ветеранами войны и труда, войнами-интернационалистами, разъясняем многие правовые вопросы. И если раньше у нас на учете в инспекции по делам несовершеннолетних состояло несколько подростков, то теперь ни одного", – рассказывает Комила Рузиматова

Стоит сказать, что на сегодняшний день в сходах граждан махаллей Наманганской области трудятся 757 консультантов. Их главной задачей является воспитание гармонично развитого молодого поколения, социальная поддержка и укрепление института семьи, утверждение в обществе мира и сплоченности.

УЗИНФОРМ

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