Сборная Узбекистана уступила Южной Корее в квалификации ЧМ-2014

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 11 июня в Сеуле состоялся матч 9 тура 4-го отборочного раунда чемпионата мира 2014 между национальными сборными Узбекистана и Южной Кореи, который завершился победой южнокорейской команды с минимальным счетом.

На 42-й минуте встречи навес футболиста сборной Южной Кореи Ким Йонг Вона отскочил от головы защитника сборной Узбекистана Акмаля Шорахмедова и срезался в ворота Игнатия Нестерова.

Несмотря на проявленную инициативность во второй половине матча, подопечные Мирджалола Касымова не смогли изменить итог поединка.

Таким образом, национальной сборной осталось провести последний матч в текущей квалификации чемпионата мира. 18 июня команда Узбекистана примет на своем поле сборную Катара.

Способность сборной Узбекистана пробиться в финал ЧМ в значительной степени будет зависеть и от результата встречи между Южной Кореей и Ираном. Команда Мирджалола Касымова получит прямую путевку на турнир в Бразилии только в случае победы сборной Узбекистана над Катаром и успеха в параллельном матче Южной Кореи над Ираном.

Комментируя проигрыш в Сеуле, главный тренер национальной сборной Мирджалол Касымов отметил, что его команда еще сохраняет шанс на выход в финальную часть чемпионата мира. "18 июня Южная Корея сыграет на своем поле против Ирана. Думаю, что южнокорейская команда сможет обыграть соперника в этом противостоянии. В этот же день мы встретимся в Ташкенте со сборной Катара. Наша команда постарается сделать все, чтобы обыграть катарцев", – сказал главный тренер.

УЗИНФОРМ