"Крепкая семья – решающая сила в обществе"

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 12 июня в Маргилане состоялось мероприятие, организатором которого выступило отделение общественного фонда "Махалля", при поддержке Комитета женщин.

Цель мероприятия – разъяснение присутствующим важности сохранения национальных обычаев и традиций узбекского народа.

В нем приняли участие депутаты местного Кенгаша народных депутатов, представители духовно-просветительского центра, активисты махаллинских сходов граждан, политических партий.

Докладчики рассказали о национальных традициях и обычаях узбекского народа, подчеркнули важность сохранения национальных ценностей для будущих поколений. Также отмечено, что председатели сходов граждан и их советники должны уделять необходимое внимание своевременному выявлению и устранению различных проблем в молодых семьях.

В конце встречи ее участники обсудили причины халатного отношения сегодняшней молодежи к национальным ценностям.

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