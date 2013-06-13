



В Учкуприке рассказали об успехах независимости



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня в профессиональном сельскохозяйственном колледже Учкуприкского района Ферганской области состоялось мероприятие на тему "Развивающийся Узбекистан", организованное по инициативе районного хокимията. Данное мероприятие было нацелено на информирование участников мероприятия об экономических показателях Республики Узбекистан. В нем приняли участие преподаватели, учащиеся колледжа, представители районного хокимията, ОДМ "Камолот" и другие. Докладчики рассказали об успехах, достигнутых во время независимости Республики Узбекистан, разъяснили позитивные стороны поэтапного перехода государства на рыночную экономику. В конце мероприятия студенческая молодежь задала интересующие ее вопросы представителям органов государственной власти и управления. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи