Обсуждена книга главы государства

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня в колледже экономики и сервиса Пахтачийского района Самаркандской области состоялось мероприятие, посвященное книге Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Узбекистан на пороге достижения независимости".

Цель организованного по инициативе районного хокимията мероприятия заключалась в разъяснении основных посылов, изложенных Президентом Республики Узбекистан в данной книге.

В нем приняли участие студенты, преподаватели колледжа, представители ОДМ "Камолот", культурно-просветительского центра, фонда "Махалла", активисты партий и другие.

Участники мероприятия подробно остановились на книге главы государства, в которой нашли свое отражение важные исторические события, подтверждающие, насколько сложным был процесс обретения страной независимости, избрания самостоятельного пути развития, и что важную роль в этом сыграли проявленные Президентом Исламом Каримовым решительность, мужество и стойкость.

В ходе обсуждения книги "Узбекистан на пороге достижения независимости" на многочисленные вопросы участников мероприятия были даны исчерпывающие ответы.

В процессе мероприятия также отмечено, что с помощью активистов политических партий необходимо довести до населения отдаленных кишлаков социально-экономическую политику государства и правительства.

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