В Самарканде обсудили законопроект об общественном контроле

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня в рамках духовно-просветительской деятельности в Ургутском районе Самаркандской области состоялось мероприятие на тему "Права человека под общественным контролем".

В нем приняли участие представители политических партий, управления юстиции, органов внутренних дел, активисты махаллей и жители района.

В ходе мероприятия подчеркнуто, что в настоящее время вопрос соблюдения прав человека является актуальным. Более того, общественный контроль в этом направлении является одним из принципов перехода к гражданскому обществу.

Отмечено, что Узбекистан с первых дней независимости уделяет особое внимание защите прав и свобод человека, доказательством которого является ратификация Всемирной декларации о правах человека 30 сентября 1991 года. Подробно освещены вопросы развития и формирования прав и свобод человека, разъяснена важность принятия Закона "Об общественном контроле".

Резюмировано, что в настоящее время общественный контроль более в 50 нормативно-правовых актах страны. Но, как отметил Президент Республики Узбекистан, пришло время принятия Закона "Об общественном контроле". Исходя из этого, в парламенте создана комиссия по разработке проекта данного закона. Вместе с этим, разъяснены основные статьи законопроекта "Об общественном контроле".

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