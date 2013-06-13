Новое административное здание для сельского схода граждан

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. В Навоийской областной программе "Год благополучия и процветания" предусмотрено "в 2012 году произвести реконструкцию 12 зданий, находящихся на балансе хокимиятов, и передать их для пользования органам самоуправления граждан, создание новых гузаров в Хатырчинском, Навбахорском и Нуратинском районах, оказание содействия в благоустройстве их территорий за счет проведенных хашаров".

Согласно информации председателя Навоийского областного благотворительного фонда "Махала" Нормурода Исокова, на сегодняшний день в рамках реализации государственной программы "Год благополучия и процветания" построено и сдано в эксплуатацию в Нуратинском районе 2, в Навбахорском районах 1 здание сходов граждан.

- В Хатырчинском районе построено новое административное здание, состоящее из 9 комнат, для схода граждан "Хонако", здание построено благодаря оказанной спонсорской помощи ОАО "Навоиазот" на сумму 218 миллионов сумов.

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