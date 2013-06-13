Проведено широкомасштабное медицинское обследование населения

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. С 4 по 12 июня в Навоийской области Узбекистана проведено широкомасштабное медицинское обследование населения.

Данная акция, говорит руководитель группы врачей, заведующая кафедрой кардиологии и геронтологии Ташкентского института повышения квалификации врачей Гавхар Тулабоева, проводится под лозунгом "Никто не должен оставаться в стороне от внимания и заботы", инициированной правительством и Министерством здравоохранения страны в рамках реализации Государственной программы "Год благополучия и процветания".

В мероприятии приняли участие ведущие ученые и врачи специализированных медицинских центров, научно-исследовательских центров и семейных поликлиник Республики. Оно ставит своей целью проведение медицинского осмотра среди широких слоев населения, диагностику заболеваний и в случае их обнаружения проведение своевременного лечения.

Оснащенная современным медицинским оборудованием диагностики и лечения медицинская группа побывала в самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктах региона. В результате данной акции более 4600 человек из Нуратинского, Навбахорского, Конимехского Кызылтепинского и Хатырчинского районов, 1706 человек из города Навои и Карманинского района также смогли организованно пройти разносторонний медицинский осмотр, узнать о состоянии здоровья и получить необходимые рекомендации. Люди в белых халатах намерены и в дальнейшем проводить такие акции.

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