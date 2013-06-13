Президент Узбекистана поздравил Владимира Путина

ТАШКЕНТ, 13 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Российской Федерации Владимира Путина, в которой поздравил его с национальным праздником этой страны – Днем России. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

Напомним, День России отмечается ежегодно 12 июня в честь принятия в 1992 году Декларации о государственном суверенитете РСФСР. С 2002 года праздник носит нынешнее название. В РФ этот день отмечается как праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости.

УЗИНФОРМ