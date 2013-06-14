



Дороги стали ближе



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. По инициативе Ферганского областного хокимията, в целях оказания помощи в посещении занятий учениками, проживающими в дальних районах, для профессионального агропромышленного колледжа Ферганского района выделен автобус марки "Otoyol". В настоящий момент налажен маршрут посадки учеников из города Ферганы, которые оттуда направляются в колледж Ферганского района. От проявленной инициативы впечатлены и обрадованы родители учеников и педагогический состав колледжа. Данный благотворительный жест послужил основанием для призыва учеников к полной отдаче учебным занятиям. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи