Посол Великобритании в Узбекистане организовал прием

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня в резиденции Посла Великобритании в Ташкенте состоялся прием по случаю Дня рождения Ее Величества Королевы. В нем приняли участие около 600 гостей – представители общественности Узбекистана, включая политических деятелей, бизнесменов и культурную элиту, а также члены дипломатического корпуса.

Прием в частности посетили Министр внешних экономических связей, инвестиций и торговли Эльёр Ганиев, Первый заместитель министра иностранных дел Владимир Норов, Председатель комитета Сената по внешнеполитическим вопросам, сенатор Садык Сафаев.

В приветственном слове британский посол Джордж Эдгар выразил благодарность Министерству иностранных дел Узбекистана, которое по его словам очень тесно сотрудничает с Посольством Великобритании. «Я думаю, что мы добились прогресса во многих областях наших двухсторонних отношений: в сфере обороны и безопасности, а также активизации коммерческих отношений», – отметил посол.

Он сообщил о подготовке 20-й ежегодной сессии Узбекско-британского совета по торговле и промышленности (УБСТП), которая состоится в Лондоне в ноябре этого года. «Мы хотим, чтобы это заседание стало самым крупным и самым успешным. Мы с нетерпением ждем встречи с министром Ганиевым в Лондоне в качестве сопредседателя УБСТП с узбекской стороны», – сказал Дж.Эдгар.

Посол Великобритании подчеркнул, что узбекско-британские отношения находятся на хорошем уровне, о чем свидетельствует визит Старшего государственного Министра Министерства иностранных дел Баронессы Варси, который прошел 11-12 июня.

В музыкальной части вечера состоялось выступление волынщиков и барабанщика из Лондонского шотландского полка, которые прибыли в Узбекистан с гастролями на нескольких дней, в течение которых запланированы концерты в Хиве и Ташкенте. Гостям мероприятия была также представлена программа традиционной английской музыки в исполнении молодых узбекских музыкантов.

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