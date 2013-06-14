Нурсултан Назарбаев прибыл с визитом в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 13 июня в Ташкент с официальным визитом прибыл Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. В столичном аэропорту его встретил Президент Узбекистана Ислам Каримов.

Как сообщает пресс-служба узбекского лидера, основные мероприятия в рамках официального визита запланированы на 14 июня. Предстоящая встреча на высшем уровне рассматривается как хорошая возможность обсудить в традиционно дружественной и доверительной атмосфере актуальные вопросы межгосударственного и регионального характера.

По итогам переговоров будет подписан Договор о стратегическом партнерстве, а также другие двусторонние документы, направленные на дальнейшее развитие многопланового и взаимовыгодного узбекско-казахстанского сотрудничества в различных областях.

Казахстан является важным торговым партнером Узбекистана в центрально-азиатском регионе. Товарооборот двух стран по итогам 2012 года составил около $2,8 млрд. В центре внимания глав государств находятся вопросы культурно-гуманитарного взаимодействия, которое основывается на общих многовековых традициях, обычаях и ценностях народов двух стран.

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