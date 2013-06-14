Стартовал отбор в образовательный лагерь "Келажак овози"

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 12 июня начался прием заявок на участие в летнем образовательном лагере "Келажак овози", организаторами которого являются Фонд Форум, ЦМИ "Келажак овози" и постоянные партнеры Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA), Фонд им. Конрада Аденауэра, Представительство Британского совета в Узбекистане.

Лагерь организовывается ежегодно с 2007 года в Кашкадарьинской области на базе лагеря "Лочин".

С момента основания в нем приняли участие 3 тысячи юношей и девушек по таким направлениям, как культура и искусство, бизнес и предпринимательство, информационные технологии, иностранные языки, дебаты, печатная и тележурналистика.

Стоит отметить, что в прошлом году были введены два новых направления: "Event management" и работа с общественностью.

Ежегодно организаторы вводят различные новшества. В последние годы учеба проходила в комплексе с игрой "Корпорация", "Мегаполис", обучением с базовыми знаниями в сфере политологии и международных отношений.

Отбор в лагерь будет проходить в два этапа: отбор анкет и собеседование.

По итогам отбора поедут 500 человек, среди которых будут не только активисты ЦМИ, но и победители различных конкурсов и программ.

По словам организаторо,в в лагере примут участие как ведущие отечественные, так и зарубежные специалисты.

Лагерь пройдет с 1-15 июля.

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