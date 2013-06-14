Узбекистан посетила первый замглавы МИД Великобритании

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 11-12 июня Узбекистан с рабочим визитом посетила первый заместитель министра иностранных дел и по делам Содружества, государственный министр по делам религии и общин Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, баронесса Саида Варси.

11 июня она прибыла в Хиву, где встретилась с первым заместителем хокима Хорезмской области Шакаржон Хужаниезовой и обсудила вопросы экономического развития области, сельского хозяйства, экологии и туризма. С.Варси также ознакомилась с достопримечательностями города, встретилась с местными ремесленниками и посетила мастерскую по производству ковров, созданную при поддержке Британского Совета.

12 июня в Ташкенте баронесса Варси провела двусторонние переговоры с высокопоставленными представителями правительства и парламента Республики Узбекистан. Ее, в частности, приняли первый заместитель премьер-министра, министр финансов Рустам Азимов, министр иностранных дел Абдулазиз Камилов, первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Махмудов, заместитель премьер-министра, председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова, а также председатель Комитета Сената Олий Мажлиса по внешнеполитическим вопросам, сенатор Садык Сафаев.

На встрече в МИД Узбекистана, в которой принял участие Посол Великобритании Джордж Эдгар, стороны обсудили состояние и перспективы узбекско-британского диалога, актуальные вопросы международной и региональной политики. Была отмечена позитивная динамика межгосударственных отношений Узбекистана и Великобритании, включая дальнейшее развитие межпарламентских и межмидовских связей.

Дипломаты уделили особое внимание укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Было подчеркнуто, что предстоящее 20-е заседание Узбекско-Британского совета по торговле и промышленности с участием представителей деловых кругов и ведущих научно-образовательных учреждений двух стран представит реальную возможность для выхода на новые совместные высокотехнологичные проекты в различных областях экономики.

В рамках визита С.Варси также провела ряд встреч с представителями гражданского общества, международных организаций, британских компаний, работающих в Узбекистане, а также с студентами столичных вузов – участниками проекта "Модель саммита "Большой Восьмерки", организованного Посольством Великобритании в апреле 2013 года.

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