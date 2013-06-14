Узбекистан и Сингапур обсудили график предстоящих контактов

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Сингапур с резиденцией в Сингапуре Зулкифли Бахаруддин. 12 июня он был принят в Министерстве иностранных дел Республики.

Стороны рассмотрели состояние и перспективы узбекско-сингапурских отношений, ход реализации ранее подписанных двусторонних соглашений, вопросы взаимодействия в рамках международных и региональных структур. Согласованы сроки предстоящих контактов по различным направлениям сотрудничества.

В ходе беседы подчеркивалась заинтересованность Узбекистана и Сингапура в расширении и диверсификации товарооборота, укреплении инвестиционных связей, реализации совместных проектов в области разработки нефтегазовых месторождений, информационных технологий, туризма, текстильной и других отраслей промышленности.

Отдельное внимание на встрече уделено гуманитарным аспектам узбекско-сингапурского сотрудничества, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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