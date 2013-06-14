



Госкомстат Узбекистана и ПРООН обсудили вопросы сотрудничества



ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Председатель Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике Ботир Тураев 12 июня принял координатора ООН, Постоянного представителя ПРООН в Узбекистане Стефана Приснера. Встреча состоялась по просьбе представительства ПРООН в Ташкенте, сообщает пресс-служба Госкомстата. В ходе беседы обсуждались вопросы текущего и будущего взаимодействия, дальнейшего укрепления стратегического партнерства между ПРООН и Правительством Республики Узбекистан, в частности, Госкомстатом. Стороны положительно оценили состояние двустороннего сотрудничества, а также выразили надежду на еще более тесную и взаимовыгодную совместную работу в дальнейшем с Госкомстатом в рамках программы сотрудничества между Правительством Узбекистана и ПРООН. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи