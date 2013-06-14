В Узбекистане объявлен конкурс лучших программных продуктов

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. С 13 июня по 27 сентября в Узбекистане проводится конкурс по разработке лучших программных продуктов "Best Soft Challenge" среди студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. Его организатором выступает Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий совместно с Ташкентским университетом информационных технологий, АК "Узбектелеком" и компанией "Samsung Electronics".

На пресс-конференции 12 июня представители Госкомсвязи представили подробную информацию о конкурсе. Было отмечено, что цель конкурса – стимулирование молодых разработчиков программного обеспечения, подготовка высококвалифицированных кадров, а также развитие софтверного рынка Узбекистана.

В соревновании могут принять участие студенты вузов, а также учащиеся профессиональных колледжей и академических лицеев. Конкурс открыт как для индивидуального, так и группового участия (не более 4 человек), причем подавать заявку разрешается только по одной номинации.

Конкурс проводится по трем основным номинациям раздельно для студентов вузов и учащихся колледжей и лицеев.

"Лучшая разработка компьютерных приложений";

"Лучшая разработка приложений для смартфонов и смарт телевизоров";

"Лучшая разработка национальных компьютерных или мобильных игр". В данной номинации имеется подкатегория за "Лучшую разработку сценария и концепции национальных компьютерных игр".

Конкурс будет проходить в шесть этапов:

Регистрация – с 13 июня; Разработка программного обеспечения – до 31 августа; Представление разработок – с 1 по 10 сентября; Предварительный отбор – с 13 по 15 сентября; Финальный отбор – 16 сентября; Церемония награждения – 27 сентября.

По итогам предварительного отбора будет выбрано 100 человек. В финальный этап пройдут по 8 участников в каждой номинации.

Участники конкурса, занявшие по итогам конкурса с 1-го по 8-ое места по всем номинациям, будут награждены денежными призами в следующих размерах:

Место Студенты вузов Учащиеся колледжей и лицеев 1 место 10 млн сумов 5 млн сумов 2 место 5 млн сумов 3 млн сумов 3 место 3 млн сумов 1 млн сумов 4-8 места по 300 тысяч сумов по 300 тысяч сумов

Победители в номинации за лучшую концепцию и сценарий национальных компьютерных игр получат персональные компьютеры.

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