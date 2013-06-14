В Узбекистане объявлен конкурс лучших программных продуктов

В Узбекистане объявлен конкурс лучших программных продуктов14.06.2013 13:18
ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. С 13 июня по 27 сентября в Узбекистане проводится конкурс по разработке лучших программных продуктов "Best Soft Challenge" среди студентов высших и среднеспециальных учебных заведений. Его организатором выступает Государственный комитет связи, информатизации и телекоммуникационных технологий совместно с Ташкентским университетом информационных технологий, АК "Узбектелеком" и компанией "Samsung Electronics".
На пресс-конференции 12 июня представители Госкомсвязи представили подробную информацию о конкурсе. Было отмечено, что цель конкурса – стимулирование молодых разработчиков программного обеспечения, подготовка высококвалифицированных кадров, а также развитие софтверного рынка Узбекистана.
В соревновании могут принять участие студенты вузов, а также учащиеся профессиональных колледжей и академических лицеев. Конкурс открыт как для индивидуального, так и группового участия (не более 4 человек), причем подавать заявку разрешается только по одной номинации.
Конкурс проводится по трем основным номинациям раздельно для студентов вузов и учащихся колледжей и лицеев.
- "Лучшая разработка компьютерных приложений";
- "Лучшая разработка приложений для смартфонов и смарт телевизоров";
- "Лучшая разработка национальных компьютерных или мобильных игр". В данной номинации имеется подкатегория за "Лучшую разработку сценария и концепции национальных компьютерных игр".
Конкурс будет проходить в шесть этапов:
- Регистрация – с 13 июня;
- Разработка программного обеспечения – до 31 августа;
- Представление разработок – с 1 по 10 сентября;
- Предварительный отбор – с 13 по 15 сентября;
- Финальный отбор – 16 сентября;
- Церемония награждения – 27 сентября.
По итогам предварительного отбора будет выбрано 100 человек. В финальный этап пройдут по 8 участников в каждой номинации.
Участники конкурса, занявшие по итогам конкурса с 1-го по 8-ое места по всем номинациям, будут награждены денежными призами в следующих размерах:
|Место
|Студенты вузов
|Учащиеся колледжей и лицеев
|1 место
|10 млн сумов
|5 млн сумов
|2 место
|5 млн сумов
|3 млн сумов
|3 место
|3 млн сумов
|1 млн сумов
|4-8 места
|по 300 тысяч сумов
|по 300 тысяч сумов
Победители в номинации за лучшую концепцию и сценарий национальных компьютерных игр получат персональные компьютеры.
УЗИНФОРМ