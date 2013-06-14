Изучили историю независимости страны

Изучили историю независимости страны14.06.2013 16:27
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в Бувайдинском районе состоялось мероприятие на тему "Произведение Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Узбекистан на пороге независимости".
В нем приняли участие представители районного духовно-просветительского центра, активисты партий, ОДМ "Камолот", медперсонал районного медицинского объединения и другие заинтересованные лица.
Докладчики рассказали присутствующим о событиях, изложенных в книге "Узбекистан на пороге независимости".
Подчеркнуто, что основной целью создания этой книги является разъяснение молодежи того, как Узбекистан достиг независимости и какие события предшествовали этому. Книга отражает истинную картину борьбы народа за независимость Родины. Также было отмечено, что книга "Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида" является важным ресурсом для молодого поколения в изучении национальной истории.
УЗИНФОРМ