



Изучили историю независимости страны



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в Бувайдинском районе состоялось мероприятие на тему "Произведение Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова "Узбекистан на пороге независимости". В нем приняли участие представители районного духовно-просветительского центра, активисты партий, ОДМ "Камолот", медперсонал районного медицинского объединения и другие заинтересованные лица. Докладчики рассказали присутствующим о событиях, изложенных в книге "Узбекистан на пороге независимости". Подчеркнуто, что основной целью создания этой книги является разъяснение молодежи того, как Узбекистан достиг независимости и какие события предшествовали этому. Книга отражает истинную картину борьбы народа за независимость Родины. Также было отмечено, что книга "Узбекистон мустакилликка эришиш остонасида" является важным ресурсом для молодого поколения в изучении национальной истории. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи