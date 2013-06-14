Советник Госдепартамента представила в Ташкенте программы по изучению английского языка

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Гостящая в Узбекистане советник Государственного департамента США по вопросам программ английского языка Дженнифер Улер сожалеет, что она не знает секрета, как быстро выучить иностранный язык, разве что вставить чип в мозг человека.

Об этом она сказала, отвечая на вопрос на пресс-конференции в четверг для журналистов нашей страны в посольстве США в Ташкенте. Цель ее поездки в Узбекистан, как сказала госпожа Улер, представить правительству страны программы обучения английскому языку.

То, что ее визит совпал по времени с реализацией постановления Президента о переходе к обучению языком Шекспира с 1 класса, представитель Госдепартамента США сочла знаменательным. По сравнению с ее прошлым приездом в декабре 2012 года, произошли огромные перемены в среде преподавателей. Кстати, гостья высоко оценила уровень местных кадров, подчеркнув их профессионализм. Хотя и заметила, что она общалась, по всей видимости, с самыми лучшими преподавателями английского языка.

Госпожа Улер считает, что в скором будущем практически все люди должны говорить на нескольких языках, а потому усиление внимания преподаванию английского языка в Узбекистане можно только приветствовать.

Пишущую братию весьма заинтересовала тема, как можно выучить иностранный язык. В первую очередь нужна серьезная мотивация. Например, для журналистов это возможность получения большей информации, мнений, расширение круга общения. Ну и, конечно, не надо лениться.

Тут госпожа Улер сослалась на свой опыт. Она за 9 месяцев совсем неплохо научилась говорить по-русски, что представители прессы оценили аплодисментами. Хотя беседа шла через переводчика, многие вопросы для нее не переводились – госпожа Улер прекрасно понимала русскую речь, да порой переходила на "великий и могучий".

А вообще Дженнифер Улер говорит помимо родного английского, еще на чешском, словацком, румынском, русском, эстонском и немецком языках. Это ей здорово помогло в период работы в соответствующих странах.



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