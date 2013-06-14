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В день донора в Намангане сдали 18 литров крови
14.06.2013 19:38

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Во Всемирный день донора 14 июня в Наманганском областном центре крови 35 добровольцами к обеду было сдано 18 литров крови. Однако проблема обеспечения донорской кровью медицинских учреждений региона остается острой.

Желающих стать хотя бы "одноразовыми" донорами не так много. В среднем, по словам врача областного Центра крови Азизы Рафиковой, в день сюда приходит от 10 до 30 человек. И самое большое количество крови, сданной в день, составляет, по ее словам, 20 литров. Тогда как ежедневная потребность – не меньше 30 литров. Большинство доноров сдают кровь безвозмездно, чаще это медики.

Обычная доза с одного человека – 400 миллилитров, но иногда берут в два раза меньше – 200 миллилитров. Часть сданной крови идет на извлечение плазмы, а в основном – на переливание. Как рассказала Азиза Рафикова, в центре есть запасы крови всех групп, около 10 процентов доноров имеют отрицательный резус-фактор, остальные – положительный.

В центре крови перед тем, как использовать донорскую кровь, проводят анализ по девяти позициям – на наличие антител к ВИЧ, гепатиту А, другие инфекционные заболевания. Не берут кровь у лиц моложе 18 лет, у тех, у кого низкий уровень гемоглобина.

Сама процедура абсолютно безопасна, занимает от силы 20 минут. Зато каждый сдавший кровь может быть уверен, что этим шагом он спасет чье-то здоровье, а то и жизнь. Корреспондент ИП "УЗИНФОРМ" тоже не остался в стороне и сдал 400 миллилитров крови.

"Восстанавливается кровь при усиленном питании, необходимо есть свеклу, язык, яблоки, творог, пить кофе, компоты, можно и красное в небольших количествах", – говорит Азиза Рафикова.

Кстати, нынешний Всемирный день донора отмечается в десятый раз, и его девиз, по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "Подарите жизнь: станьте донором крови". Как считает ВОЗ, этот лозунг привлекает внимание к тому, что донация крови – это дар, спасающий жизнь.

Всемирный день донора крови — международный день, учреждённый в мае 2005 года, в ходе 58-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, в Женеве. Ежегодно проводится 14 июня.

В этот день в 1868 году родился Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, получивший в 1930 году Нобелевскую премию за открытие групп крови человека.

Донор происходит от латинского "donare" – "дарить". В случае с донорами крови подарком для реципиента часто является жизнь.

УЗИНФОРМ

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