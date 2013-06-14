Обсуждены актуальные вопросы воспитания молодежи

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в Пайарикском районе Самаркандской области состоялся учебный семинар на тему "Роль сходов граждан в повышении эффективности воспитания молодежи и оздоровлении социально-духовной среды".

Организатором мероприятия выступило районное отделение общественного фонда "Махалля". Его целью было повышение эффективности деятельности советников ОСГ.

В семинаре приняли участие представители фонда "Махалла", преподаватели государственного университета, сотрудники районного хокимията, представители органов внутренних дел, советники махаллинских сходов граждан.

Участники мероприятия говорили об актуальных задачах органов самоуправления граждан по пресечению распространения среди молодежи так называемой "поп культуры", религиозного экстремизма и фундаментализма.

Присутствующим предоставлена информация о статистике преступности среди лиц, не достигших совершеннолетия, а также отмечена роль ОСГ в профилактике и предупреждении роста правонарушений среди молодежи.

В заключительной части семинара его участникам продемонстрирован документальный фильм "В руках смерти", который рассказывает о молодых лицах, замешанных в наркоторговле.

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