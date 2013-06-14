В Узбекистане завершилась декада здоровья

ТАШКЕНТ, 14 июня. /УЗИНФОРМ/. Декада здоровья под девизом "Никто не останется без внимания и заботы!" проведена в Узбекистане с 3 по 12 июня в рамках реализации госпрограммы "Год благополучия и процветания".

Цель мероприятия – повышение уровня доступа населения к специализированной медицинской диагностике, совершенствование оказания современной медицинской помощи людям с особыми нуждами.

В ходе 10-дневной акции более 300 высококвалифицированных врачей города Ташкента провели выездные приемы пациентов в регионах Республики, углубленный медосмотр больных, стоящих на диспансерном учете, инвалидов, женщин и детей. Пациентам даны рекомендации и консультации по улучшению их здоровья, оказана необходимая медицинская помощь.

Участие в осмотрах работников областного и районных управлений здравоохранения позволило им перенять опыт и обменяться мнениями со столичными коллегами.

В рамках декады проведена также разъяснительная работа по повышению медицинской культуры, утверждению здорового образа жизни среди населения, усилению стремления молодежи к построению здоровой семьи, предупреждению инфекционных заболеваний. Так, были организованы беседы и встречи, посвященные охране материнства и детства, разъяснению негативных последствий родственных и ранних браков, другим темам.

Оздоровительные мероприятия прошли эффективно и успешно во всех регионах страны, отмечает пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана.

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