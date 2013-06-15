Ислам Каримов поздравил президента Исландии

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Ислам Каримов направил телеграмму на имя Президента Республики Исландия Олавура Рагнара Гримссона, в которой поздравил его с Днем провозглашения Республики, который является национальным праздником этой страны.

Напомним, День провозглашения Республики отмечается в Исландии 17 июня – в день рождения лидера исландского освободительного движения Йона Сигурдссона. Традиционно в этот праздник во всех городах Исландии проходят красочные парады, представления уличных театров, повсюду звучит музыка и смех, люди танцуют прямо на улицах и веселятся.

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