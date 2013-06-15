Посол РФ в Узбекистане дал прием по случаю Дня России

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. Посольство Российской Федерации в Узбекистане организовало 12 июня приём по случаю отмечаемого в РФ национального праздника – Дня России. Гостями мероприятия стали Первый заместитель Премьер-министра Узбекистана, Министр финансов Рустам Азимов, представители Министерства иностранных дел, других государственных учреждений, общественных организаций Республики, дипломатического корпуса, творческой интеллигенции, СМИ и соотечественники.

Приветствуя собравшихся, Посол РФ Владимир Тюрденев подчеркнул, что в российском обществе сегодня возрождаются исконно российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. При этом общественное согласие основывается на принципах свободы и независимости российского государства, межнационального мира и патриотизма. «Всё это укрепляет авторитет Российской Федерации, которая в своей деятельности неукоснительно руководствуется нормами международного права и строго соблюдает свои обязательства», – подчеркнул Посол.

По словам В.Тюрденева, приоритетное направление внешнеполитического курса России – развитие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ. Россия выстраивает дружественные отношения на основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учёта интересов друг друга.

Он подчеркнул, что эти принципы в полной мере определяют взаимоотношения Российской Федерации и Республики Узбекистан, которая является союзником и стратегическим партнером России. «Россию и Узбекистан связывает более чем 20-летнее плодотворное взаимодействие, опирающиеся на многовековые узы дружбы.

Успешное сотрудничество осуществляется, как на международной арене, так и на региональном уровне. Целью же его является содействие мирной и счастливой жизни народов двух стран», – сказал В.Тюрденев.

Напомним, День России отмечается 12 июня в честь принятия в 1990 году «Декларации о государственном суверенитете РСФСР». В 1994 году 12 июня утвержден указом первого Президента России Бориса Николаевича Ельцина как «День принятия декларации о государственном суверенитете России». Официально праздник получил своё название 1 февраля 2002 года.

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