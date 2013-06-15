Узбекистан и Казахстан подписали Договор о стратегическом партнерстве

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в Ташкенте прошли основные мероприятия официального визита Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Узбекистан.

В рамках визита, который состоялся по приглашению Президента Узбекистана Ислама Каримова, прошли переговоры лидеров двух стран в узком и расширенном составе.

Главы государств обсудили вопросы экономического, научно-технологического и культурно-гуманитарного взаимодействия, обменялись мнениями по актуальным аспектам международной и региональной повестки дня.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали Договор о стратегическом партнерстве между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан.

В Ташкенте сегодня были также подписаны:

Соглашение о сотрудничестве между Министерством внутренних дел Республики Казахстан и Министерством внутренних дел Республики Узбекистан,

Программа сотрудничества в области культуры на 2013-2015 годы между Министерством культуры и информации Республики Казахстан и Министерством по делам культуры и спорта Республики Узбекистан,

Протокол об организации обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенную границу между Министерством финансов Республики Казахстан и Государственным таможенным комитетом Республики Узбекистан.

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