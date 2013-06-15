Узбекистан посещает правительственная делегация Новой Зеландии

ТАШКЕНТ, 15 июня. /УЗИНФОРМ/. В Узбекистан с рабочим визитом прибыла делегация Новой Зеландии во главе со специальным представителем премьер-министра Джимом Болджером. 14 июня делегация была принята в Министерстве иностранных дел Республики.

Как сообщает пресс-служба МИД Узбекистана, на встрече предметно рассмотрены актуальные аспекты узбекско-новозеландских отношений в двустороннем и многостороннем форматах, включая вопросы взаимодействия в рамках ООН.

Стороны подчеркнули взаимную заинтересованность в дальнейшем наращивании практического сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также в реализации совместных инвестиционных проектов.

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