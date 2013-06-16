Узбекистан посетит Спецпредставитель Евросоюза

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Узбекистан с рабочим визитом посетит Специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии Патрисия Флор. В Ташкент она прибывает 17 июня, сообщает пресс-служба МИД Республики.

Европейский дипломат примет участие в ряде встреч и переговоров, которые пройдут в Министерствах иностранных дел, сельского и водного хозяйства, Сенате, а также с Уполномоченным Олий Мажлиса по правам человека.

Напомним, предыдущий визит П.Флор в Узбекистан состоялся 18-19 марта 2013 года. Тогда Спецпредставитель ЕС также провела встречи в МИД, Минсельводхозе, на которых обсуждались актуальные вопросы узбекско-европейских отношений.

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