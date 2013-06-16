В кувасайской махалле обсудили вопросы защиты прав человека

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в махаллинском сходе граждан "Зафар" города Кувасая состоялось мероприятие на тему "Законные гарантии прав человека", организованное по инициативе метных Кенгашей народных депутатов и политических партий.

В нем приняли участие представители и жители махаллинского схода граждан, члены депутатских групп партий, депутаты местного Кенгаша народных депутатов и другие. Цель мероприятия заключалась в повышении правовой грамотности жителей махалли.

В процессе мероприятия разговор шел о роли махалли в защите прав человека. Отмечено, что махалля всегда готова оказать необходимую помощь и дать консультации в рамках законодательства об обращениях граждан.

Также участникам встречи предоставлена информация о международном и национальном законодательстве по защите прав человека.

В конце мероприятия депутаты ответили на вопросы жителей махалли.

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