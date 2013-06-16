Встреча студентов с лауреатом государственной премии

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. Учрежденная по инициативе Президента страны Государственная премия имени Зульфии присуждается ежегодно одаренным девушкам, достигшим значительных успехов в области науки, образования, культуры и литературы.

14 июня в Навоийском государственном горном институте состоялась встреча студентов и преподавателей с лауреатом Государственной премии, студенткой Нигорой Туймуродовой, заслужившей награду за труды в области биологии, зоологии и генетики. Встречу, инициированную Комитетом женщин института, открыла председатель женсовета, декан энергомеханического факультета, доктор педагогических наук С. Бозорова.

Рассказывая о своей творческой работе, гостья подчеркнула, что залогом ее успехов главным образом является то, что в Узбекистане созданы большие возможности и условия для самореализации способностей и знаний молодежи, особая забота главы государства, бескорыстная помощь наставников, повседневная учеба и поиск.

В заключение студенты получили ответы лауреата Госпремии, на интересующие их вопросы.

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