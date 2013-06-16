В Ташкенте стартовало первое научное кафе

ТАШКЕНТ, 16 июня. /УЗИНФОРМ/. 14 июня в Ташкенте на базе кафе "bookcafe" было запущено первое "Научное кафе", реализуемое проектом ПРООН/ДООН "Социальные инновации и волонтерство в Узбекистане".

В качестве гостя-лектора на первой встрече выступил директор Астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана и главный редактор журнала "Наука и жизнь" Шухрат Эгамбердиев.

По словам организаторов, данный проект будет проводиться ежемесячно с привлечением специалистов и экспертов из различных сфер.

В первой встрече приняли участие свыше 50 человек, которые активно задавали различные вопросы об астрономии и науке в целом.

- Любую, даже самую сложную научную тему можно объяснить на пальцах. Лекции – это все определенные правила и порядки, здесь же, напротив, все свободно и доступно. Тут нет такого понятия как глупый вопрос. Каждый вопрос заслуживает внимания, - отметил лектор.

В ходе встречи обсуждались вопросы в области астрономии: Что такое метеоры и чем они отличаются от метеоритов? Какова структура астероидов и могут ли они меня траекторию? Как часто наши ученые свершают открытия?

Было отмечено, что на планете Венера все объекты называют исключительно женскими именами, а на Эросе именами влюбленных.

Встреча была поделена на две части: теория и дискуссия.

Почти четыре часа продолжалась встреча, и было понятно, что кафе уже нашло свою аудиторию, или аудитория кафе.

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