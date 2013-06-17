"Молодежь против терроризма и наркомании"17.06.2013 09:56
ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Под таким девизом 15 июня в Фуркатском районе Ферганской области состоялась открытая беседа, организованная ОДМ "Камолот".
В ней участвовали студенты и преподаватели профессиональных колледжей, представители правоохранительных органов, ОДМ "Камолот" и активисты молодежных крыльев политических партий.
Мероприятие было нацелено на разъяснение политики государства по борьбе против наркомании и терроризма.
Учащейся молодежи рассказали о вреде наркотиков для здоровья молодежи, борьбе государства с терроризмом, который на сегодня является глобальной проблемой мирового сообщества. Отмечена роль общественности в борьбе с этим социальным злом.
В процессе мероприятия разговор также зашел о мероприятиях, проводимых ОДМ "Камолот" против наркомании и табакокурения.
УЗИНФОРМ