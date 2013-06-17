



Паломничество аксакалов в Самарканд



НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 15 июня группа ветеранов труда отдаленного кишлака Темирковук Нуратинского района совершили паломничество по священным местам, историческим памятникам "жемчужины Востока" - древнего Самарканда. Экскурсия была организована руководством племенного каракулеводческого ширкатного хозяйства "Нурата" в рамках программы "Год благополучия и процветания". В течение двух дней уважаемые аксакалы совершили паломничество и почтили память одного из самых святых просветителей исламского мира Имама Аль Бухорий, посетили красивейшее историческое место Самарканда площадь Регистан, побывали в медресе Улугбека, Шердор и Тиллакори. Также ветераны посетили мавзолей великого Сахибкирона Амира Тимура и комплекс мавзолеев Шохизинда. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи