В самаркандском колледже автомобилестроения прошел семинар

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском профессиональном колледже автомобилестроения 15 июня прошел областной семинар на тему "Организация на основе инновационных технологий практических учебных занятий по оказанию автомобилям технических услуг". Мероприятие было организовано по инициативе областного управления среднего специального профессионального образования.

В процессе семинара были заслушаны лекции об обеспечении квалифицированными кадрами сферы обслуживания автомобилей, трудоустройстве выпускников колледжа, рыночном спросе на кадры со средним специальным образованием.

Наряду с этим, участникам семинара был продемонстрирован фильм по организации практических учебных занятий в профессиональных колледжах. Также они обсудили вопросы квалифицированного применения на занятиях учебно-методических пособий и наглядных средств.

В завершение семинара его участники посетили несколько открытых уроков в колледже и приняли участие в выставке учебно-методических пособий.

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