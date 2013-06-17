В Маргилане призерами шахматного турнира стали три гроссмейстера

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. Победителем шахматного турнира, посвященного Международному дню защиты детей, завершившегося в субботу в 11-й средней школе Маргилана, стал ферганец Алишер Рустамов. Гроссмейстер Узбекистана набрал 11,5 очков из 12 возможных.

Блестящий результат показал и наманганский обладатель высшего шахматного звания Вильдан Галямов, отставший лишь на пол-очка от победителя. Замкнул тройку призеров гроссмейстер из Маргилана Адхам Эминов.

Стоит отметить и результат регионального представителя венгерской фирмы "Гедеон-Рихтер" по Ферганской долине Аброр Юлдашев. Он выполнил норму кандидата в мастера спорта.

В младшей группе "А" первое место занял ученик 11-й школы Маргилана Хумоюн Миркомилов, а в группе "Б" первое место со стопроцентном результатом заняла Робия Хошимова ученица 10-й маргиланской школы.

А после окончания турнира гроссмейстер Вильдан Галямов провел сеанс одновременной игры для школьников на 26 досках. Сеанс закончился в пользу гроссмейстера – 25:1. В сеансе против обладателя высшего звания отличился юный шахматист из Маргилана Иброхим Эминов (ДЮСШ № 2). В сицилианской защите ему удалось красивой комбинацией одержать победу над гроссмейстером.

На торжественном закрытии турнира победители и призеры были награждены специальными памятными дипломами от администрации ДЮСШ № 2 города Маргилана.

Директор этой спортшколы Шахбоз Хасанов пообещал сделать соревнование традиционным.

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