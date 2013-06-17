Образование молодежи – приоритетный вопрос

ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. В хокимияте Ферганской области недавно прошла очередная сессия областного Кенгаша народных депутатов, в процессе которой были обсуждены вопросы утверждения и исполнения плана мероприятий, направленных на полный охват выпускников общеобразовательных школ учреждениями среднего специального, профессионального образования и подготовки образовательных учреждений к 2013-2014 учебному году.

В мероприятии участвовали члены Сената парламента Узбекистана, представители правоохранительных органов, заместители хокима области, руководители управлений и организаций, лидеры политических партий, заместители хокимов городов и районов, руководители фондов "Махалля", "Нуроний", Центра пропаганды духовности, ОДМ "Камолот" и другие. Сессию вел хоким области Ш.Ганиев.

По вопросам повестки дня выступили начальники областных управлений народного образования З.Тешабоев и среднего специального, профессионального образования И.Носиров.

Отмечено, что для полного охвата выпускников последующим этапом образования к 156 учреждениям среднего специального, профессионального образования и 917 школам будут прикреплены представители общественности. В махаллинских сходах граждан уже составлены списки детей, от родителей которых получены гарантийные письма.

Кроме этого, утвержден график сдачи документов выпускников школ. Уполномоченные общеобразовательными школами лица до 26 июня текущего года в присутствии выпускников и их родителей сдадут в консультативный центр соответствующего академического лицея или профессионального колледжа папку с документами выпускника.

По итогам обсужденных вопросов областным Кенгашем народных депутатов принято соответствующее постановление.

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