



Чемпион из Ферганы



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. На прошлой неделе в Сурхандарьинской области прошел чемпионат Узбекистана по трем направлениям борьбы: фулкаит, лайткаит и комбат. В нем приняли участие свыше 70 единоборцев со всей Республики, которые боролись за титул чемпиона страны. В нелегкой борьбе ученик общеобразовательной школы №33 города Ферганы Бахтиёр Темиров одержал победу над своими противниками и занял первое место. Молодой чемпион награжден тремя дипломами и тремя медалями Международной ассоциации комбат-айкидо. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи