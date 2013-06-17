В Навои прошел "круглый стол" в рамках проекта "Здоровая семья – крепкая семья"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня по инициативе областного Кенгаша Либерально-демократической партии Узбекистана в рамках проекта "Здоровая семья – крепкая семья" в Навоийском медицинском колледже прошел "круглый стол" на тему "Негативные последствия ранних и родственных браков и пути их устранения".

Участники мероприятия говорили о негативных последствиях ранних и родственных браков здоровью женщин и будущему потомству молодых семей, социально-экономическому благополучию молодоженов. Особое внимание было обращено на усиление разъяснительной работе по месту жительства и учебы молодежи, широкое привлечение девушек к общественной деятельности.

Выступившие на совещании специалисты, среди которых были психологи, гинекологи, социальные работники, преподаватели, юристы и представители махаллинских комитетов, ознакомили молодежь с действующими нормативно-правовыми документами о браке и семье, рассказали о необходимости обязательного прохождения медицинских осмотров, об условиях, созданных в обществе молодым для создания семьи, лейтмотивом которых является принцип "Здоровая семья – крепкая семья". Участники мероприятия получили ответы специалистов на интересующие их вопросы.

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