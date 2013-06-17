В навоийском колледже обсудили тему "Молодежь и здоровый образ жизни"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 17 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня в Навоийском горном колледже прошло мероприятие на тему "Молодежь и здоровый образ жизни".

Во встрече с учащейся молодежью приняли участие медицинские работники, представители Комитета женщин и благотворительного фонда "Махалля". За "круглым столом" шел разговор об улучшении репродуктивного здоровья населения, особенно молодежи, пресечении нежелательной беременности среди несовершеннолетних девушек, прохождении медицинских осмотров молодоженами, участии молодежи в общественной жизни махалли, оказании содействия молодежи в создании семейного бизнеса.

В заключение мероприятия ее участникам был продемонстрирован видеоролик на тему "Роль здорового образа жизни в молодых семьях".

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