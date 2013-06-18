Великая княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова посетила Бухару

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. Ольга Николаевна Куликовская-Романова в рамках своего визита в Узбекистан 17 июня посетила Бухару. Здесь она приняла участие в Божественной литургии в храме Архангела Божия Михаила и совершила экскурсию по древнему городу в сопровождении митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия, главы Среднеазиатского митрополичьего округа.

Литургию в бухарском храме возглавил архипастырь епархии. Его Высокопреосвященству сослужили благочинный Бухарского церковного округа иерей Леонид Козин, настоятель прихода иерей Леонид Петров, иерей Сергий Заворотнев и диакон Олег Лин.

По окончании богослужения владыка поздравил прихожан с праздником Вознесения Господня и призвал верующих всегда помнить о Царствии Небесном, которое мы должны стремиться унаследовать своей благочестивой жизнью в этом мире.

В своей архипастырской проповеди глава Среднеазиатского митрополичьего округа напомнил, что в этом году отмечается юбилейная дата – 400-летие Дома Романовых, династии на которой закончилась эпоха Российской монархии, и началось тяжелое для Церкви время гонений и безбожия. Митрополит Викентий рассказал о вкладе Романовых в развитие Империи и представил княгиню Ольгу Николаевну, которая объяснила свое родство с царской семьей и выразила свою радость от посещения древнего города.

Затем гости совершили экскурсию по архитектурным достопримечательностям Бухары.

Напомним, что Ольга Куликовская-Романова прибыла в страну по приглашению Митрополита Ташкентского и Узбекистанского Викентия 13 июня. За это время гостья посетила представительство Россотрудничества в Ташкенте, приняла участие в заседании "круглого стола" "400-летие дома Романовых", организованном по инициативе Посольства РФ в Узбекистане, посмотрела выступления и концерты, организованные в честь ее приезда, а также познакомилась с достопримечательностями Ташкента и Самарканда.

УЗИНФОРМ