В Узбекистане обсудили поправки в законодательство о фермерстве

ТАШКЕНТ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. В Законодательной палате Олий Мажлиса 17 июня состоялся "круглый стол", организованный Комитетом по аграрным и водохозяйственным вопросам в целях постатейного обсуждения проекта закона “О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием организации фермерской деятельности и развитием фермерства”.

В расширенной дискуссии приняли участие депутаты, представители министерств и ведомств, субъекта законодательной инициативы, общественной экспертной группы при комитете, ученые, специалисты, члены Совета фермеров Узбекистана и руководители фермерских хозяйств из ряда областей Республики.

Основная цель законопроекта – создание необходимых условий для развития многопрофильных фермерских хозяйств, обеспечения их финансовой устойчивости, активизации фермерских хозяйств в модернизации сельского хозяйства страны.

Документом предлагается внести поправки в законы “О фермерском хозяйстве”, “О дехканском хозяйстве”, Налоговый кодекс Республики Узбекистан. Одно из нововведений направлено на расширение возможностей формирования уставного фонда фермерского хозяйства. Так, предусматривается включение в уставной фонд фермерского хозяйства имущества, техники и денежных средств, указанных руководителем фермерского хозяйства в конкурсе за выделение земельного участка для ведения фермерского хозяйства.

Данная норма позволит увеличить финансовые активы фермерских хозяйств, укрепить их материально-техническую базу за счет создания дополнительных оборотных средств, кредитных ресурсов, которые будут направлены на капитализацию собственного хозяйства и обеспечение экономической устойчивости.

Другие поправки в закон “О фермерском хозяйстве” касаются вопросов ликвидации фермерских хозяйств, а также требований нормативов и стандартов, предъявляемых к производству товаров, оказанию услуг и выполнению работ фермерскими хозяйствами.

Отдельное внимание на "круглом столе" обратили на изменения и дополнения, вносимые в Налоговый кодекс Республики Узбекистан. В частности, предусматривается освобождение юридических лиц, внедривших в практику капельное орошение, от единого земельного налога на 5 лет по орошаемым земельным площадям. Кроме того, доходы людей, привлеченных к сезонным работам в период уборки хлопка, предлагалось освободить от подоходного налога.

На мероприятии высказан ряд практических предложений и рекомендаций, направленных на дальнейшее совершенствование законопроекта по развитию фермерского движения в Узбекистане с учетом прав и интересов фермеров.

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