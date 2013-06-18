



Победа юного боксера



ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. На днях в городе Чирчике Ташкентской области завершился республиканский чемпионат среди юниоров по боксу. В нем приняли участие юные мастера кожаной перчатки со всей страны, которые боролись за звание чемпиона Узбекистана. Одержав победу над противниками в нелегких поединках, ученик общеобразовательной школы №15 города Коканда Ферганской области Ш.Рустамов завоевал звание чемпиона в весовой категории 70 кг. Ш.Рустамов был награжден золотой медалью. Также он получил приглашение на участие в международном турнире по боксу в городе Боку, который намечается в ближайшие месяцы. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи