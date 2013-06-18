В Нурате прошло мероприятие в рамках проекта "Любовь и внимание каждому ребенку"

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 18 июня. /УЗИНФОРМ/. 17 июня по инициативе районного Кенгаша движения молодежи "Камолот" совместно с представителями органов внутренних дел, благотворительного фонда "Махалля", отдела по делам культуры и спорта, а также районного общества "Ногиронлар" в Нурате было проведено мероприятие на тему "Отдайте мир детям".

На праздничное мероприятие были приглашены 100 детей-сирот и 20 детей из многодетных малообеспеченных семей.

Праздничная программа состояла из песенно-музыкальных выступлений учащихся детской школы музыки и искусства №5, выступления виновников торжества в номинациях "Лучший исполнитель танца", "Лучший исполнитель песни", "Кто знает много стихов?", различных игр.

В своем выступлении председатель районного Кенгаша ОДМ "Камолот" Жамшид Бобоназаров выразил благодарность за оказанную бескорыстную спонсорскую помощь в проведении мероприятия для детей местным предпринимателям Одилу Бозорову, Нурсаиду Файзиеву и Суннату Тошеву.

В заключение каждый ребенок получил подарок от организаторов мероприятия.

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