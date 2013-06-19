Узбекистан продолжит борьбу за выход в плей-офф ЧМ-2014

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. 18 июня на столичном стадионе "Бунедкор" состоялся матч 10-го тура 4-го отборочного раунда чемпионата мира по футболу-2014, в котором национальная сборная Узбекистана разгромила команду Катара со счетом 5:1. Однако поражение Южной Кореи в параллельном матче против Ирана лишило сборную Узбекистана прямого выхода в финал мирового первенства.

Счет в ташкентском матче был открыт игроками сборной Катара на 37-й минуте и не менялся до конца первого тайма. Однако во второй половине встречи инициатива полностью перешла на сторону подопечных Мирджалола Касымова, которые устроили зрителям настоящее голевое представление.

Так, весьма удачным оказалось решение главного тренера узбекской сборной ввести в игру во втором тайме Баходыра Насимова и Олега Зотеева. Именно они стали авторами трех голов, которые обеспечили сборной Узбекистана прорыв в счете – 3:1. Национальная сборная продолжала прессинговать катарскую команду и до окончания встречи сумела забить еще 2 мяча в ворота соперника.

Однако даже такой счет как 5:1 не позволил сборной Узбекистана попасть в четверку команд Азиатского континента, получивших путевку на чемпионат мира в Бразилии. Параллельная встреча между сборными Южной Кореи и Ирана завершилась победой иранской команды с минимальным счетом. Таким образом, четвертый раунд квалификации в группе "А" завершился со следующим результатом:

Место Команда Игры Выигрыши Ничьи Проигрыши Голы ± Очки 1 Иран 8 5 1 2 8−2 +6 16 2 Республика Корея 8 4 2 2 13−7 +6 14 3 Узбекистан 8 4 2 2 11−6 +5 14 4 Катар 8 2 1 5 5−13 −8 7 5 Ливан 8 1 2 5 3−12 −9 5

Теперь занявшая третье место сборная Узбекистана продолжит борьбу за выход на ЧМ-2014 в играх плей-офф. В пятом раунде национальная сборная проведет две встречи с командой Иордании 6 и 10 сентября 2013 года. Победитель этих матчей в ноябре сыграет межконтинентальные стыковые матчи с 5-й командой Конфедерации южноамериканского футбола.

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