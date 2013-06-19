Конференция в СамГУ

САМАРКАНДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. В Самаркандском государственном университете имени А.Навои 18 июня завершилась республиканская научно-практическая конференция на тему "Актуальные вопросы охраны окружающей среды в Узбекистане".

В конференции приняли участие профессоры и ученые со всех вузов и НИИ Узбекистана, студенты и преподаватели СамГУ, которые выступили с докладами о сегодняшней экологической ситуации и путях ее нормализации.

На протяжении двух дней гости Самарканда обменивались мнениями по поводу загрязнения окружающей среды, предупреждения таких фактов, улучшения стабильного развития природы.

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