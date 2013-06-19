В Узбекистане обсудили вопросы инновационного развития

ТАШКЕНТ, 19 июня. /УЗИНФОРМ/. Семинар на тему "Инновационное развитие – требование времени: опыт зарубежных государств" был проведен 18 июня Комитетом Законодательной палаты Олий Мажлиса по международным делам и межпарламентским связям. В обсуждении приняли участие депутаты, эксперты Центра экономических исследований, специалисты Министерства экономики Республики Узбекистан, журналисты.

На мероприятии заслушаны доклады, посвященные законодательным аспектам инновационного развития, формированию свободных экономических зон и инвестиций на основе инновационного потенциала, опыту зарубежных стран в формировании правовой базы инновационной деятельности, вопросам политики ускорения инновационной деятельности.

Как отметили участники семинара, ключевую роль в достижении долгосрочных целей развития Узбекистана – повышении конкурентоспособности экономики и благосостояния населения – играет высокая инновационная активность реального сектора.

По итогам дискуссии сформулирован ряд предложений по концептуальным вопросам инновационного развития Узбекистана, законодательного обеспечения совершенствования институциональной среды и инновационного предпринимательства посредством обеспечения максимально благоприятных экономических и финансовых условий в сфере науки и производства.

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